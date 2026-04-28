От учителя до замминистра: что известно о новом замглавы МинЖКХ Новосибирской области Эдуарде Щербакове

Родился Щербаков в селе Петраки Здвинского района. Как сообщается на сайте администрации Здвинского района, после окончания школы в 2006 году и службы в ВС РФ он поступил в Новосибирский государственный педагогический университет. Там он получил специальность «Юриспруденция» с квалификацией учителя права. Работал учителем в Петраковской средней школе.
В 2015 году Щербаков возглавил Петраковский сельсовет, которым руководил пять лет. С 2020 года по март 2025-го он находился в должности главы Здвинского сельсовета. Следующим этапом карьеры стал пост главы Здвинского района, на который его избрал местный Совет депутатов 12 марта 2025 года. 17 апреля он досрочно сложил полномочия.
За многолетний добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие Здвинского района в 2019 году был отмечен Почетной грамотой главы района. Эдуард Щербаков женат, у него есть двое детей.