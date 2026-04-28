Сбит, но не списан: как самолет-штурмовик А-10 США воевал в Иране

Вооруженные силы США искали способы применения ветерана против современных угроз. К примеру, портал The War Zone (TWZ) в 2017 году отмечал участие самолетов в очередных учениях Combat Hammer в акватории Мексиканского залива, где они имитировали атаки на «пиратские» катера. Малые суда напоминали скоростной «москитный флот», который Иран развернул в Персидском заливе. «Если конфликт с Ираном возобновится, то американские корабли, вертолеты, дроны и боевые самолеты, скорее всего, будут охотиться за этими быстроходными катерами противника, — предположил автор статьи. — Как показали учения Combat Hammer, A-10 могут внести ценный вклад в такие операции». Кроме того, в октябре 2025 года один из «Бородавочников», вернувшийся из командировки на Ближний Восток, был замечен с рисунками на борту в виде дронов. Журналисты предположили, что самолеты перехватывали иранские беспилотники в ходе 12-дневного обострения конфликта между Израилем и Ираном летом 2025 года.