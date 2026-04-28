Сбит, но не списан: как самолет-штурмовик А-10 США воевал в Иране

A-10 Thunderbolt II был разработан для замены поршневого штурмовика Skyraider, состоявшего на службе ВВС США с 1940-х годов. Название он получил в честь американского истребителя-бомбардировщика P-47 Thunderbolt времен Второй мировой войны. Позже за штурмовиком закрепилось прозвище Warthog — «Бородавочник». Предполагалось, что новый самолет сможет эффективно бороться с тяжелобронированной техникой и осуществлять непосредственную огневую поддержку сухопутных сил.
Первый прототип A-10 поднялся в воздух в 1972 году, а с 1975 года было развернуто его серийное производство. Одноместный самолет имеет широкое прямое крыло размахом 17,5 м, максимальную взлетную массу 22,6 т. Два реактивных двигателя вынесены в заднюю часть самолета и подняты над фюзеляжем. Пилот находится в титановой бронекапсуле, способной выдержать попадание 23-миллиметровых бронебойных снарядов. Конструкция шасси позволяет безопасно приземлиться даже при повреждении механизма его выпуска.
Главное вооружение A-10 — 30-миллиметровая семиствольная пушка с темпом стрельбы 3,9 тыс. выстрелов в минуту. По сути, штурмовик сконструирован вокруг огромного по авиационным меркам орудия и цилиндрического контейнера с боекомплектом. Чтобы установить в нижней части фюзеляжа «главный калибр», конструкторам пришлось сместить вбок отсек с носовой стойкой шасси. Из-за этого самолет имеет разные радиусы левого и правого разворотов на земле. Также А-10 может применять как неуправляемые и управляемые ракеты, так и бомбы. В течение службы самолет неоднократно модернизировался, совершенствовалась его бортовая электроника. К примеру, он получил возможность поражать цели 70-миллиметровыми ракетами с комплектом APKWS II, превращающим неуправляемые боеприпасы в высокоточные универсальные ракеты с лазерным наведением.
Боевое применение.
Впервые A-10 Thunderbolt II принял участие в боевых действиях в ходе операции «Буря в пустыне» 1991 года, в которой США и их союзники участвовали в освобождении захваченного иракской армией Кувейта. Военный эксперт Стивен Брайен в статье для издания Asia Times отметил, что тогда из-за высокой плотности зенитного огня 70 штурмовиков — почти половина всех участвующих в операции — получили повреждения, 20 из них — серьезные, однако пилотам удалось посадить самолеты. Шесть «Бородавочников» было потеряно. Затем A-10 участвовал во вторжении США и Великобритании в Афганистан в 2001—2014 годах.
Бронированный самолет огневой поддержки наносил удары по позициям боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) призналось в 2017 году, что самолеты применяли снаряды с обедненным ураном.
Политически неуничтожимый.
Последние два десятилетия Пентагон пытался списать парк A-10. Об одной из таких попыток сообщила в 2014 году газета The New York Times. Тогда проект бюджета военного ведомства на 2015 год предполагал снижение численности сухопутных сил, а вместе со штурмовиком на «заслуженный отдых» предполагалось отправить другого ветерана холодной войны — самолет-разведчик Lockheed U-2 (его задачи возлагались на тяжелые беспилотники Global Hawk). «Эти самолеты были созданы для уничтожения советских танков на случай вторжения [СССР] в Западную Европу, и сегодня их возможности менее актуальны», — писала про A-10 газета.
Однако, как иронизирует агентство Reuters, самолет подтвердил, что его практически невозможно уничтожить — в значительной мере из-за его политической неуязвимости. К примеру, в 2021 году сенатор от штата Аризона Марк Келли выступил с предложением сохранить стареющие штурмовики в том числе из-за наличия в штате крупной базы ВВС с этими самолетами, которая дает рабочие места. Обращение политика было поддержано. США даже рассматривали вопрос передачи А-10 Украине, однако Киев отказался от подарка, заявив, что рассчитывает получить более современные боевые самолеты.
Вооруженные силы США искали способы применения ветерана против современных угроз. К примеру, портал The War Zone (TWZ) в 2017 году отмечал участие самолетов в очередных учениях Combat Hammer в акватории Мексиканского залива, где они имитировали атаки на «пиратские» катера. Малые суда напоминали скоростной «москитный флот», который Иран развернул в Персидском заливе. «Если конфликт с Ираном возобновится, то американские корабли, вертолеты, дроны и боевые самолеты, скорее всего, будут охотиться за этими быстроходными катерами противника, — предположил автор статьи. — Как показали учения Combat Hammer, A-10 могут внести ценный вклад в такие операции». Кроме того, в октябре 2025 года один из «Бородавочников», вернувшийся из командировки на Ближний Восток, был замечен с рисунками на борту в виде дронов. Журналисты предположили, что самолеты перехватывали иранские беспилотники в ходе 12-дневного обострения конфликта между Израилем и Ираном летом 2025 года.
9 февраля 2026 года, за несколько недель до последнего нападения США на Иран, TWZ сообщил, что CENTCOM опубликовал фотографии, на которых А-10 отрабатывает совместные действия с боевыми кораблями американских ВМС.
«Бородавочник» в Иране.
Штурмовики А-10 Военно-воздушных сил США неоднократно перебрасывались на многочисленные американские базы на Ближнем Востоке. В 2023 году они прибыли, как сообщало издание Air Force Times, «в попытке сдержать Иран и воинственные группировки, выступающие против Израиля, от вступления в борьбу». В апреле 2025 года несколько А-10 прилетели на Ближний Восток для усиления группировки Вооруженных сил США, принимающей участие в боевых действиях против мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситов).
28 февраля 2026 года США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ иранские вооруженные силы нанесли удары по Израилю и ближневосточным базам США. 3 апреля над центральными районами Исламской Республики был сбит американский истребитель F-15E Strike Eagle. Соединенные Штаты развернули операцию по спасению пилотов. В ходе нее США потеряли несколько единиц авиатехники.
В тот же день газета The New York Times сообщила о том, что вблизи Ормузского пролива упал штурмовик А-10. Однако 4 апреля телеканал NBC News уточнил, что самолету удалось долететь до Кувейта, после чего пилот катапультировался.
Продление срока службы.
Несмотря на потерю штурмовика в боевых действиях в Иране, в конце апреля 2026 года министр ВВС Трой Мейнк, по сообщению агентства Reuters, заявил о решении продлить срок службы самолета до 2030 года.
Стивен Брайен предположил, что А-10 в Иране могли выполнять несколько задач. В первую очередь это борьба с ударными беспилотниками, целеуказание на которые способен выдавать радар самолета пятого поколения F-35. Также штурмовик мог поражать ракетные пусковые установки в прибрежной части Ирана, скоростные катера. «Военно-воздушные силы оказались в неловком положении, — отметил эксперт. — Они потратили годы на запугивание конгрессменов, чтобы те либо согласились на “отставку” A-10 (имеется в виду отправка на свалку), либо прекратили эксплуатировать их в своих округах. Со временем Конгресс начал проигрывать битву за сохранение A-10 в строю».
По словам Брайена, из 715 выпущенных штурмовиков из эксплуатации было выведено почти 600 единиц — подавляющее большинство отправлено на хранение или уничтожено. Только за 2025 год «на пенсию» ушли 56 самолетов. Они используются как доноры для оставшихся на службе, так как ВВС США не хотят заказывать новые запчасти.
«Грач» против «Бородавочника».
У Воздушно-космических сил (ВКС) России также имеется дозвуковой бронированный штурмовик — Су-25. Летчики в шутку прозвали его «Грачом». Конкурс на разработку самолета был объявлен в 1969 году, прототип совершил первый полет в 1975 году. Как и у А-10, кабина летчика Су-25 защищена титановой броней, толщина которой достигает 24 мм. Бронировано и лобовое стекло — оно представляет собой стеклянный блок толщиной 65 мм. В некоторых проекциях «Грач» выдерживает попадание 30-миллиметровых снарядов. В отличие от американского «одноклассника», основное вооружение Су-25 — ракеты различных типов. Имеется двуствольная 30-миллиметровая пушка, возможна установка четырех контейнеров с 23-миллиметровыми пушками. Если «Бородавочник» предназначен для аэродромов с твердым покрытием, то «Грач» может использовать грунтовые полосы.
Первое боевое применение самолета было совмещено с этапом государственных испытаний: в 1980 году партия самолетов была отправлена в Ограниченный контингент советских войск в Афганистане и доказала эффективность и живучесть. Штурмовик нес потери из-за использования моджахедами переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, поставленных Соединенными Штатами. Несколько самолетов было сбито. Официально на вооружение машина была принята лишь в 1987 году. Су-25 использовался российскими ВВС во время чеченских кампаний и операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году. В специальной военной операции принимает участие самая современная модификация штурмовика — Су-25СМ3. У него усовершенствована электронная начинка, а от зенитных ракет разного типа самолет защищает бортовой комплекс обороны «Витебск».
Американский журнал The National Interest в материале за 2025 год сравнивал А-10 и Су-25. По приведенным ими данным, российский самолет быстрее американского — разгоняется до 770 км/ч против 706 км/ч у «Бородавочника», при меньшей максимальной взлетной массе берет больше боевой нагрузки.
«Во время “глобальной войны с терроризмом” США в основном использовали А-10 в благоприятных условиях против противника, у которого не было шансов его сбить, — отметил автор статьи. — “Бородавочник” практически неуязвим для стрелкового оружия, и на протяжении двух десятилетий в Ираке и Афганистане не был потерян ни один самолет. Однако ВВС знают, что в конфликте с равным противником А-10 будет противостоять совершенным системам ПВО. Медленный, с высокой радиолокационной заметностью, А-10 станет легкой мишенью для ракет класса “земля — воздух”. Боевые действия в Иране в 2026 году подтвердили эти опасения.
Виктор Бодров.