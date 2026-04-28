Дрон убил мужчину — атака в Белгородской области привела к смерти человека

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мужчины в результате атаки беспилотника в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа.
По его данным, во время налета дрона местный житель передвигался на самокате. Он получил смертельные ранения и скончался на месте.
Еще один удар зафиксирован в хуторе Красиво Борисовского округа. Беспилотник атаковал автомобиль, в котором находился мужчина. Пострадавший получил минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения ног, его госпитализировали.
В течение дня 27 апреля силы ПВО сбили 30 беспилотников над Белгородской и Курской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря.
Ранее в хуторе Вязовской при атаке на сельскохозяйственное предприятие пострадала женщина. После оказания медицинской помощи ее отпустили на амбулаторное лечение.
В селе Замостье Грайворонского округа в результате удара дрона загорелся гараж на территории частного домовладения. Пожар ликвидирован. В соседнем доме выбиты окна, также повреждены три легковых автомобиля.
