Дрон убил мужчину — атака в Белгородской области привела к смерти человека

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мужчины в результате атаки беспилотника в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа.

По его данным, во время налета дрона местный житель передвигался на самокате. Он получил смертельные ранения и скончался на месте.

Еще один удар зафиксирован в хуторе Красиво Борисовского округа. Беспилотник атаковал автомобиль, в котором находился мужчина. Пострадавший получил минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения ног, его госпитализировали.

В течение дня 27 апреля силы ПВО сбили 30 беспилотников над Белгородской и Курской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее в хуторе Вязовской при атаке на сельскохозяйственное предприятие пострадала женщина. После оказания медицинской помощи ее отпустили на амбулаторное лечение.

В селе Замостье Грайворонского округа в результате удара дрона загорелся гараж на территории частного домовладения. Пожар ликвидирован. В соседнем доме выбиты окна, также повреждены три легковых автомобиля.

