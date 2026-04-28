Мирошник: 24 жителя России погибли на неделе от ударов ВСУ

ЛУГАНСК, 28 апреля. /ТАСС/. Более 20 мирных жителей РФ, в их числе двое детей, погибли на минувшей неделе при ударах Вооруженных сил Украины по российским субъектам, еще свыше 170 человек получили ранения. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 198 мирных жителей: ранены 174 человека, в том числе 9 несовершеннолетних. Погибли 24 человека, в том числе 2 несовершеннолетних. Наибольшее число пострадавших мирных жителей было зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской, Самарской областях, Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике», — сказал он.
Мирошник отметил, что чаще всего мирные жители получали увечья при атаках Киева ударными беспилотниками. От налетов украинских БПЛА на неделе пострадали 182 мирных жителя — это более 90% от общего числа пострадавших.
По его словам, противник также продолжал дистанционно минировать территории субъектов РФ, нарушая нормы международного гуманитарного права. «Террористические действия ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. ТАСС) привели к гибели жительницы села Курковичи Брянской области, где женщина подорвалась на противопехотной мине “Лепесток”. Зафиксирован случай детонации взрывного устройства, повлекший ранение гражданского лица: в Киевском районе Донецка пострадал мирный житель», — уточнил Мирошник.
Всего, как подчеркнул Мирошник, за минувшие 7 дней украинские войска выпустил по РФ 3,3 тыс. различных боеприпасов.