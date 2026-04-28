Мирошник: 24 жителя России погибли на неделе от ударов ВСУ

ЛУГАНСК, 28 апреля. /ТАСС/. Более 20 мирных жителей РФ, в их числе двое детей, погибли на минувшей неделе при ударах Вооруженных сил Украины по российским субъектам, еще свыше 170 человек получили ранения. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.