Мужчина получил ранения при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Брянской области

Украинский дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль в посёлке Косицы Севского района Брянской области, в результате чего пострадал мирный житель.
«В результате варварского целенаправленного удара по движущемуся автомобилю, к сожалению, ранен мирный житель», — сообщил губернатор Александр Богомаз.
По его словам, мужчине оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь.
Ранее в Туапсе из-за падения обломков БПЛА произошёл пожар на НПЗ.
Кроме того, сообщалось, что БПЛА был уничтожен над Ростовской областью.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.