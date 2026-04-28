В Мексике арестовали одного из лидеров картеля CJNG

Спецназ Мексики задержал Аудиаса Флореса, известного под прозвищем «Эль Хардинеро» (Садовник), — одного из командиров картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG). Сейчас обсуждается экстрадиция Аудиаса Флореса в США, где за его поимку назначена награда в $5 млн.

Операция прошла в штате Наярит при поддержке разведки США, сообщил министр безопасности Омар Гарсия Харфуш. По данным ВМС Мексики, Флореса обнаружили в дренажной канаве у хижины в Эль-Мирадоре, где его пытались защитить более 60 вооруженных боевиков. Несмотря на то что в миссии участвовали 500 военнослужащих и авиация, захват прошел без использования оружия.

Аудиас Флорес считался ключевой фигурой в иерархии картеля и вероятным преемником лидера группировки «Эль Менчо», убитого в феврале, сообщает Reuters.

Эксперты полагают, что арест нанесет по операциям CJNG более серьезный удар, чем смерть прежнего главы, так как Флорес контролировал сеть лабораторий и каналы поставок наркотиков в США.

