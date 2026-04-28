Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США сделали неожиданное заявление — Хаменеи считают живым на фоне слухов

Fox News сообщает, что в США считают верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи живым.

Fox News сообщает, что в США считают верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи живым. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что у Вашингтона нет данных, которые бы подтверждали обратное.

Ранее в СМИ появилась информация, что лидер Ирана якобы проходит лечение и не участвует в принятии решений.

На фоне этих сообщений продолжается конфликт в регионе. Боевые действия между США, Израилем и Ираном начались 28 февраля.

7 апреля Дональд Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня, позже сообщил о намерении его продлить. По данным иранской стороны, за 40 дней боевых действий погибли 3 375 человек.

Переговоры между Тегераном и Вашингтоном прошли 11 апреля, но договориться сторонам не удалось. В Иране заявили, что не собираются признавать продление перемирия и будут действовать по своей позиции.

