Политолог Бортник: покушение на Трампа сохранит негатив в отношении Украины

Стрельба во время торжественного ужина в Вашингтоне с участием президента США Дональда Трампа способна ударить по поддержке Украины со стороны Соединённых Штатов, предположил украинский политолог Руслан Бортник.

Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала, отметив, что данное покушение будет иметь эффект для Киева, потому что американская пресса пестрит текстами о том, что человек, который покушался на Трампа, симпатизировал Украине.

«Я не думаю, что это радикально повлияет, конечно, на отношение Трампа к Украине, но сохранит высокий уровень скрытого негатива в отношении Украины», — сказал Бортник.

Ранее Федеральный суд в Вашингтоне предъявил Коулу Томасу Аллену, стрелявшему на приёме с участием Трампа, обвинение в покушении на жизнь главы американской администрации.

В New York Post между тем писали, что задержанный за стрельбу на приёме осуждал Трампа за нежелание помочь Киеву.

