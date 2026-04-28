Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд Тайваня вынес приговоры по делу о передаче Tokyo Electron наработок TSMC

Тайваньский суд по интеллектуальной собственности и коммерческим спорам признал бывшего инженера Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) Чэнь Лимина виновным в нарушении Закона о национальной безопасности, а также в выдаче «основных национальных технологий Тайваня». Он приговорен к 10 годам лишения свободы, пишет во вторник издание Taipei Times (https://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2026/04/28/2003856358).

TSMC сообщила властям о хищении коммерческой секретной информации 8 июля прошлого года после выявления нарушений в ходе внутреннего расследования. В ходе расследования выявлено, что облачное хранилище Tokyo Electron Taiwan по-прежнему хранило эту информацию, включая технологии производства чипов с 14-нанометровым узлом, а также связанное с ними оборудование и химические процессы.

Суд установил, что Чэнь Лимин перешел работать из отдела разработки продуктов на производстве микросхем TSMC в маркетинговое подразделение Tokyo Electron на Тайване. В 2023—2025 годах фигурант неоднократно запрашивал конфиденциальную техническую информацию у своих бывших коллег, которые по-прежнему работали в TSMC. Информация, включая секретную, связанную с оборудованием для травления при производстве двухнанометровых чипов, была ему передана и воспроизведена. Сведения позволили бы Tokyo Electron, крупнейшему японскому производителю полупроводникового оборудования и основному поставщику продукции TSMC в Японию, улучшить производительность своего оборудования.

Передававшие данные инженеры TSMC Ву Пиньчун и Ко Ипинь приговорены к трем и двум годам тюрьмы соответственно. Их коллега Чэнь Вэйчи получил шесть лет. Еще одна подельница, обвиняемая в уничтожении улик, сотрудница тайваньского подразделения Tokyo Electron Лу Иин осуждена на 10 месяцев условно и оштрафована на 1 миллион новых тайваньских долларов (около $31,8 тыс.).

Помимо этого, Tokyo Electron Taiwan оштрафован на 150 млн местных долларов, из которых 100 млн — в пользу TSMC.

Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше