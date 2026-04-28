Суд Тайваня вынес приговоры по делу о передаче Tokyo Electron наработок TSMC

Суд установил, что Чэнь Лимин перешел работать из отдела разработки продуктов на производстве микросхем TSMC в маркетинговое подразделение Tokyo Electron на Тайване. В 2023—2025 годах фигурант неоднократно запрашивал конфиденциальную техническую информацию у своих бывших коллег, которые по-прежнему работали в TSMC. Информация, включая секретную, связанную с оборудованием для травления при производстве двухнанометровых чипов, была ему передана и воспроизведена. Сведения позволили бы Tokyo Electron, крупнейшему японскому производителю полупроводникового оборудования и основному поставщику продукции TSMC в Японию, улучшить производительность своего оборудования.