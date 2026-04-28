Трамп выразил недовольство предложением Ирана по завершению войны

«Ему не нравится это предложение», — сказал собеседник агентства.
CNN со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, сообщил, что Трамп вряд ли примет план Ирана. По словам американских чиновников, возобновление работы пролива без решения вопросов по обогащению урана и его запасам у Ирана может лишить США ключевого рычага влияния на переговорах, передает CNN. С другой стороны, сохранение блокады Ормузского пролива продлит период высоких цен на энергоносители, что уже привело к резкому росту стоимости газа в США, добавили они.
Дальнейшие шаги Трампа оставались неясными, пишет телеканал. Американские чиновники по-прежнему обеспокоены расколом внутри иранского режима и не уверены, кто именно будет принимать окончательные решения по потенциальной сделке.
Ранее Трамп обсудил иранскую инициативу со своими главными советниками по национальной безопасности, уточнил Reuters. Тегеран предложил завершить войну с США и прекратить нападения на суда в Ормузском проливе при условии снятия американской блокады иранских портов и отсрочки переговоров по ядерному вопросу.
По данным Axios, среди иранских властей нет единства по вопросу о том, на какие ядерные уступки они готовы пойти.
Как сообщили источники Reuters из Пакистана, выступающего в качестве посредника, работа по преодолению разногласий между США и Ираном не прекращается даже на фоне отсутствия прямых контактов.
Представитель Белого дома Оливия Уэльс ранее заявила CNN, что переговоры носят деликатный характер и США не станут комментировать их через прессу. «Как сказал президент, козыри в руках Соединtнных Штатов. Сделка будет заключена только при условии, что интересы американского народа — на первом месте, а Иран никогда не получит ядерное оружие», — подчеркнула она.
Ранее Трамп отменил поездку спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Пакистан для очередного раунда переговоров с иранцами. На встрече планировалось обсудить дальнейшие шаги, включая вопрос о возобновлении бомбардировок. В настоящее время между США и Ираном действует перемирие.
Глава Белого дома пояснил, что отменил поездку, поскольку Тегеран не представил удовлетворительного предложения. Он отказался отправлять свою команду без более четкого понимания того, на какие уступки Иран может пойти и кто именно принимает там окончательные решения.
До этого на переговоры с американцами отказывалась приезжать иранская делегация, сочтя контакты «пустой тратой времени».
