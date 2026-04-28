Трамп выразил недовольство предложением Ирана по завершению войны

CNN со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, сообщил, что Трамп вряд ли примет план Ирана. По словам американских чиновников, возобновление работы пролива без решения вопросов по обогащению урана и его запасам у Ирана может лишить США ключевого рычага влияния на переговорах, передает CNN. С другой стороны, сохранение блокады Ормузского пролива продлит период высоких цен на энергоносители, что уже привело к резкому росту стоимости газа в США, добавили они.