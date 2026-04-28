Зерно из России вызвало скандал — Украина угрожает Израилю

Между Украиной и Израилем обострился дипломатический конфликт на фоне поставок российского зерна в порт Хайфы.
Поводом стала разгрузка судна Panormitis с пшеницей, происхождение которой Киев оспаривает. Украинская сторона считает, что речь идет о зерне с новых территорий России.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что подобные поставки могут подорвать двусторонние отношения. Он также сообщил о вызове израильского посла для вручения ноты протеста.
В Киеве предупредили о возможных дипломатических и правовых мерах, если такие поставки продолжатся. Отмечается, что ранее аналогичное судно уже разгружалось в Хайфе.
По данным источников, в этом году в Израиле приняли несколько партий зерна, вызывающих вопросы у украинской стороны.
Глава МИД Израиля Гидеон Саар отверг обвинения, указав на отсутствие доказательств. Он подчеркнул, что подобные вопросы должны решаться в юридической плоскости, а не через публичные заявления.
Саар также отметил, что официальный запрос о правовой помощи со стороны Украины не поступал.
Ситуация развивается на фоне обмена резкими заявлениями между дипломатами двух стран.
