Власти Оршанского района запретят продажу алкоголя на выпускные вечера

Так, на территории района алкогольные напитки будет нельзя купить с 12:00 12 июня до 08:00 13 июня в связи с проведением выпускных вечеров в школах.
Однако ограничения не будут распространяться на продажу алкоголя в объектах общественного питания на розлив, а также в магазинах для проведения свадебных торжеств и ритуальных обрядов.
Ранее власти двух районов Беларуси — Островецкого Гродненской области и Воложинского Минской области — также определили, когда у них пройдут дни трезвости. Ограничения также приурочены к школьным праздникам.