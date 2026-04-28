Власти Оршанского района запретят продажу алкоголя на выпускные вечера

МИНСК, 28 апр — Sputnik. Власти Оршанского района Витебской области определились с датами проведения антиалкогольных акций «День трезвости», соответствующее решение райисполкома опубликовано во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

Так, на территории района алкогольные напитки будет нельзя купить с 12:00 12 июня до 08:00 13 июня в связи с проведением выпускных вечеров в школах.

Однако ограничения не будут распространяться на продажу алкоголя в объектах общественного питания на розлив, а также в магазинах для проведения свадебных торжеств и ритуальных обрядов.

Ранее власти двух районов Беларуси — Островецкого Гродненской области и Воложинского Минской области — также определили, когда у них пройдут дни трезвости. Ограничения также приурочены к школьным праздникам.