Красноярское движение «Сибирское долголетие» отмечает год с момента создания

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Первый год работы отмечает проект «Сибирское долголетие». За это время в Красноярске прошло более двух тысяч мероприятий, а число участников превысило 16 тысяч.
Накануне губернатор Красноярского края Михаил Котюков присоединился к участникам движения во время прогулки в экопарке «Березовая роща». Вместе с красноярцами серебряного возраста он развесил и наполнил кормушки, изготовленные на занятиях проекта.
Участники движения рассказали главе региона о своих занятиях и отметили, что в этом году в проекте появились семейные форматы — на мероприятия приходят вместе с внуками. По словам горожан, программа помогает сохранять активность и интерес к жизни.
«За год я побывала на более чем пятидесяти мероприятиях — походы, экскурсии, занятия по развитию памяти и когнитивных функций. Очень нравится отношение инструкторов: внимательное, с пониманием. Дети и внуки рады, что я не сижу на лавочке, а активно устраиваю свой досуг», — поделилась Наталья Кудерко.
«Сам встречаю участников в бассейне, в парках города — вижу, что люди живут активно и с удовольствием. Важно, что появляются семейные форматы, куда приходят вместе с внуками: совместные занятия сближают поколения. Вместе с тем заметил, что мужчин в движении пока мало. Поручил наладить работу с профсоюзами и другими организациями, чтобы вовлекать их целенаправленно. Нужно расширяться и дальше — чтобы активная жизнь в старшем возрасте была доступна в любом уголке нашего большого края», — сказал Михаил Котюков.
Напомним, краевое движение «Сибирское долголетие» включает спортивные, культурные, образовательные и творческие программы для жителей старшего поколения. В 2026 году к движению присоединились новые города края, а возрастной порог участия снижен до 50 лет, отмечают в пресс-службе правительства региона.
Зарегистрироваться можно по телефону горячей линии 122, в МФЦ и библиотеках города, а также на портале сибирскоедолголетие.рф, там же можно записаться на мероприятия.
Добавим, в апреле этого года проект получил федеральное признание — «Сибирское долголетие» стало абсолютным победителем Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия.