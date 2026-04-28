В Словакии заявили о готовности увеличить импорт газа из России

Импорт российского газа в Евросоюз был запрещен 3 февраля этого года. Согласно регламенту, окончательно запрет вступит в силу через шесть недель. Однако по действующим контрактам предусмотрен переходный период. Импорт сжиженного природного газа будет полностью заблокирован с 1 января 2027 года, а трубопроводного — с 30 сентября 2027 года.