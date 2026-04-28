В Словакии заявили о готовности увеличить импорт газа из России

В Словакии ожидают, что за 2026 год поставки российского газа словацкому энергооператору SPP вырастут по сравнению с прошлым годом, заявил исполнительный директор Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Квасньовский, передает «РИА Новости».
«Да, такого развития [событий] мы и ожидаем», — ответил он на вопрос о том, может ли доля российского газа в закупках SPP превысить уровень 2025 года с учетом грядущего запрета ЕС на импорт газа из России.
Он добавил, что на 2026 год SPP заключила дополнение к договору с «Газпром экспортом». Это стало возможным благодаря новому законодательству RepowerEU, которое вступило в силу во второй половине марта. Дополнение урегулировало условия поставок газа в Словакию. Теперь они отвечают требованиям нового постановления Еврокомиссии, отметил исполнительный директор SPNZ.
По словам Квасьневского, это решение позволит SPP использовать «самый выгодный по цене источник газа». Контракт меняется каждый год, чтобы отражать текущую ситуацию на рынке, долгосрочный договор был подписан еще в 2008 году.
В середине ноября 2025 года словацкое издание Denník N сообщило, что доля российского газа в закупках словацкого энергооператора SPP с начала прошлого года составила около 33%, тогда как почти 70% газа республика получила из других источников.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в апреле заявил, что страна готовится подать в суд Евросоюза иск против запрета на поставки российского газа. Он настоял, чтобы словацкий Минюст запросил у суда вынесения предварительного решения, чтобы приостановить действие запрета на импорт российского газа, поскольку делопроизводство может продолжаться в течение трех лет.
Импорт российского газа в Евросоюз был запрещен 3 февраля этого года. Согласно регламенту, окончательно запрет вступит в силу через шесть недель. Однако по действующим контрактам предусмотрен переходный период. Импорт сжиженного природного газа будет полностью заблокирован с 1 января 2027 года, а трубопроводного — с 30 сентября 2027 года.
Словакия выступила против этих ограничений. Братислава активно закупала российский газ, поступающий по «Турецкому потоку». Фицо называл план ЕС по отказу от российского газа стрельбой «себе в колено».
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».