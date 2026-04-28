За ночь над регионами России сбито 186 БПЛА

Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 186 украинских беспилотников.

Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 186 украинских беспилотников.

Об этом заявили в Минобороны страны.

По данным ведомства, БПЛА были уничтожены над территориями Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Ранее стало известно, что украинский дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль в посёлке Косицы Севского района Брянской области, в результате чего пострадал мирный житель.

Кроме того, сообщалось, что в Туапсе из-за падения обломков БПЛА произошёл пожар на НПЗ.

