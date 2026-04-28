За ночь над регионами России сбито 186 БПЛА

Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 186 украинских беспилотников.
Об этом заявили в Минобороны страны.
Ранее стало известно, что украинский дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль в посёлке Косицы Севского района Брянской области, в результате чего пострадал мирный житель.
Кроме того, сообщалось, что в Туапсе из-за падения обломков БПЛА произошёл пожар на НПЗ.
