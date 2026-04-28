Бессент назвал дефицит бензина в Иране следующим шагом США

«В то время как выжившие лидеры КСИР застряли, словно тонущие крысы в канализационной трубе, иранская нефтяная промышленность начинает останавливать добычу из-за американской блокады. Дефицит бензина в Иране — следующий шаг!» — заявил он.
Бессент добавил, что ведение бизнеса с иранскими авиакомпаниями, которые находятся под санкциями США, грозит попаданием под американские ограничения. Иностранные правительства обязаны будут не допустить, чтобы компании в их юрисдикциях предоставляли таким самолетам любые услуги — включая топливо, питание, сборы за посадку или техобслуживание, отметил он.
«В рамках программы “Экономическая ярость” Министерство финансов США будет оказывать максимальное давление на Иран и без колебаний примет меры против любых третьих лиц, которые содействуют или ведут бизнес с иранскими организациями», — написал Бессент.
Программу «Экономическая ярость» (Economic Fury), нацеленную на оказание максимального давления на Тегеран, министр войны США Пит Хегсет объявил в середине апреля. Он добавил, что американские военные уже однажды перешли от боевых операций к «блокаде мирового класса», и этот переход можно повторить «очень быстро и даже мощнее». США предпочитают «сделку», но возможен и «трудный путь».
После неудачных переговоров с Ираном в Исламабаде 11−12 апреля президент США Дональд Трамп объявил американскую морскую блокаду иранских портов и судов для пресечения транзита иранской нефти. 26 апреля военные США отчитались, что перехватили 37 судов в Ормузском проливе или близ него в рамках морской блокады Ирана.
При этом El Mundo писала, что иранские танкеры для обхода блокады США в Ормузском проливе используют усовершенствованные методы, применявшиеся морскими пиратами в XVII-XVIII веках. один из наиболее распространенных способов — перегрузка нефти между судами в открытом море.
