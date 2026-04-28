Бессент назвал дефицит бензина в Иране следующим шагом США

Программу «Экономическая ярость» (Economic Fury), нацеленную на оказание максимального давления на Тегеран, министр войны США Пит Хегсет объявил в середине апреля. Он добавил, что американские военные уже однажды перешли от боевых операций к «блокаде мирового класса», и этот переход можно повторить «очень быстро и даже мощнее». США предпочитают «сделку», но возможен и «трудный путь».