Рубио сравнил Ормузский пролив с «ядерным оружием» в руках Ирана

Ормузский пролив сравним с «экономическим ядерным оружием» Ирана, заявил Рубио, добавив, что Тегеран не может быть единственным бенефициаром системы сборов за проход через морской путь.

Источник: РБК

Ормузский пролив является эквивалентом «экономическим ядерным оружием» в руках Тегерана, которое он использует «против всего мира», заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

«Посмотрите, что они сделали с [Ормузским] проливом. Пролив — это, по сути, эквивалент экономического ядерного оружия, которое они пытаются использовать против всего мира, хвастаясь этим. Они размещают в Тегеране рекламные щиты, хвастаясь тем, что могут держать в заложниках 25% или 20% мировых энергетических ресурсов. Представьте, если бы у этих же людей был доступ к ядерному оружию. Они бы держали в заложниках весь регион», — сказал Рубио.

Он добавил, что Иран не может быть единственным бенефициаром «незаконной, противоправной и неоправданной» системы сборов и контроля в проливе.

В интервью Fox News самым большим препятствием на пути к соглашению с Ираном Рубио назвал «расколотое» руководство страны. Иран, как он считает, расколот на сторонников жесткой линии, которые «понимают, что им нужно управлять страной и экономикой», и тех, кто «руководствуется исключительно теологическими принципами».

Иран объявил блокаду Ормузского пролива сразу после начала военной операции США и Ирана в конце февраля. Блокада перекрыла транзит энергоносителей и других товаров из стран Персидского залива, экспортировавших сырье по всему миру. Через пролив проходило около 20% мировых поставок нефти и около 30% поставок сжиженного природного газа.

После неудачных переговоров с иранской стороной в Исламабаде президент США Дональд Трамп также объявил блокаду морского пути, которая распространялась на связанные с Ираном суда с целью пресечь нефтяной транзит Тегерана. За время блокады американские силы разворачивали корабли в Ормузском проливе, а также взяли под контроль связанный с Ираном танкер Touska. В свою очередь Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о захвате контейнеровозов MSC Francesca и Epaminondas. По данным КСИР, оба судна пытались незаметно пройти через пролив.

Два дня назад The Times со ссылкой на данные отслеживания судов писала, что в Ормузском проливе застряли более 600 крупных торговых судов. У их экипажей заканчивается провиант и падает моральный дух.

