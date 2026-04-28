Рубио сравнил Ормузский пролив с «ядерным оружием» в руках Ирана

«Посмотрите, что они сделали с [Ормузским] проливом. Пролив — это, по сути, эквивалент экономического ядерного оружия, которое они пытаются использовать против всего мира, хвастаясь этим. Они размещают в Тегеране рекламные щиты, хвастаясь тем, что могут держать в заложниках 25% или 20% мировых энергетических ресурсов. Представьте, если бы у этих же людей был доступ к ядерному оружию. Они бы держали в заложниках весь регион», — сказал Рубио.