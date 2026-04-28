Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ВСУ заявили, что Patriot в арсенале Киева находятся на «голодном пайке»

Системам Patriot в украинском арсенале серьезно не хватает боеприпасов, запасы ракет ограничены, заявил полковник ВСУ Игнат. По его словам, дефицит коснулся и других западных систем ПВО, включая NASAMS и IRIS-T.

Источник: РБК

ЗРК Patriot, находящиеся в арсенале ВСУ, испытывают серьезный дефицит боеприпасов — запасы ракет-перехватчиков ограничены, сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат в интервью украинской журналистке Янине Соколовой, оно опубликовано на ее YouTube-канале.

«Не скажем, что у нас совсем нет сейчас ракет, чтобы там не пугать людей. они у нас, ну, есть где в серьезном дефиците, скажем так, чтобы сильно не информировать», — сказал Игнат, заявив, что ЗРК американского производства в ВСУ находятся на «голодном пайке».

Он добавил, что дефицит также коснулся и других западных систем ПВО, включая NASAMS и IRIS-T.

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский регулярно в своих обращениях говорит о необходимости ракет для ПВО и перехватчиков баллистических целей. Речь идет в первую очередь о ракетах PAC-3, которые считаются наиболее эффективными для перехвата баллистики противника в составе систем Patriot.

Ранее в апреле Зеленский заявил, что запасы ракет ПВО у Украины могут закончиться в любую неделю. По его словам, в настоящее время ракеты ПВО для Украины важнее, чем системы противовоздушной обороны.

В начале марта Reuters сообщал, что Украина может столкнуться с острой нехваткой американских зенитных ракет на фоне военного конфликта США с Ираном. Два европейских дипломата на условиях анонимности заявили агентству, что если операция затянется, это может осложнить поставки Киеву по программе PURL. Через этот механизм европейские страны закупают у США большую часть ракет PAC-3 для систем ПВО Patriot.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше