В ВСУ заявили, что Patriot в арсенале Киева находятся на «голодном пайке»

ЗРК Patriot, находящиеся в арсенале ВСУ, испытывают серьезный дефицит боеприпасов — запасы ракет-перехватчиков ограничены, сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат в интервью украинской журналистке Янине Соколовой, оно опубликовано на ее YouTube-канале.
«Не скажем, что у нас совсем нет сейчас ракет, чтобы там не пугать людей. они у нас, ну, есть где в серьезном дефиците, скажем так, чтобы сильно не информировать», — сказал Игнат, заявив, что ЗРК американского производства в ВСУ находятся на «голодном пайке».
Он добавил, что дефицит также коснулся и других западных систем ПВО, включая NASAMS и IRIS-T.
По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский регулярно в своих обращениях говорит о необходимости ракет для ПВО и перехватчиков баллистических целей. Речь идет в первую очередь о ракетах PAC-3, которые считаются наиболее эффективными для перехвата баллистики противника в составе систем Patriot.
Ранее в апреле Зеленский заявил, что запасы ракет ПВО у Украины могут закончиться в любую неделю. По его словам, в настоящее время ракеты ПВО для Украины важнее, чем системы противовоздушной обороны.
В начале марта Reuters сообщал, что Украина может столкнуться с острой нехваткой американских зенитных ракет на фоне военного конфликта США с Ираном. Два европейских дипломата на условиях анонимности заявили агентству, что если операция затянется, это может осложнить поставки Киеву по программе PURL. Через этот механизм европейские страны закупают у США большую часть ракет PAC-3 для систем ПВО Patriot.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».