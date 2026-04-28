«Известия»: непогода может сорвать посевную яровых в России

В России из-за заморозков и непогоды могут сдвинуться сроки проведения посевной яровых, что создаёт риски для сокращения урожая.
«Работы идут как минимум с задержкой на две недели, в ряде субъектов из-за аномальных осадков отмечается переувлажнение почвы», — пишет газета «Известия».
Отмечается, что особенно неблагоприятная ситуация с погодой складывается в Центральном, Приволжском и частично в Южном федеральных округах.
«Последняя похожая весна с такими неблагоприятными условиями, когда в апреле шёл снег, была в 1987 году, то есть 39 лет назад. Сейчас же сложности практически во всех регионах Центральной России и даже в Поволжье. На сегодня посевная задерживается больше чем на две недели, почти на 20 дней», — заявил фермер из Воронежа Никита Токмаков.
Аграрии подчёркивают, что дальнейшее ухудшение погоды и затяжной период осадков могут привести к серьёзному смещению сроков сева яровых зерновых, кукурузы, подсолнечника и других культур.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным ответил на вопрос главы государства о снижении уровня сельскохозяйственного производства в регионе в 2025 году.
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов между тем заявил, что лето 2026 года будет контрастным, с периодами жары, похолоданиями и сильными дождями.