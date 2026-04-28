«Известия»: непогода может сорвать посевную яровых в России

«Последняя похожая весна с такими неблагоприятными условиями, когда в апреле шёл снег, была в 1987 году, то есть 39 лет назад. Сейчас же сложности практически во всех регионах Центральной России и даже в Поволжье. На сегодня посевная задерживается больше чем на две недели, почти на 20 дней», — заявил фермер из Воронежа Никита Токмаков.