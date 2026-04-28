Пост советника губернатора Самарской области покинул Константин Титов

Константин Титов, бывший глава Самарской области, больше не является советником нынешнего губернатора. Об этом сообщил Вячеслав Федорищев в ходе оперативного совещания 27 апреля. С какой именно даты Титов перестал быть советником, не уточняется.
Константин Титов стал советником губернатора Самарской области в конце 2024 года. По его словам, такое предложение он получил во время шахматной партии с Вячеславом Федорищевым. А в октябре 2025 года стало известно, что глава региона решил отказаться от должности советников в своей администрации.
Константин Титов с 1991 года был главой администрации Самарской области, а с 1996 по 2007 годы — губернатором. В 2020 году он стал почетным гражданином региона.
Также на оперативном совещании стало известно, что и.о. главы Новокуйбышевска назначили Викторию Каткову.