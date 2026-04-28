Пост советника губернатора Самарской области покинул Константин Титов

Константин Титов стал советником губернатора Самарской области в конце 2024 года. По его словам, такое предложение он получил во время шахматной партии с Вячеславом Федорищевым. А в октябре 2025 года стало известно, что глава региона решил отказаться от должности советников в своей администрации.