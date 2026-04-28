Что изменится с 1 мая: пенсии, маркировка, кнопки в автобусах

Одно из самых важных новшеств, которое ожидает белорусов с 1 мая, — повышение размеров бюджета прожиточного минимума (БПМ). Для каждой категории населения — своя сумма. БПМ отдельно рассчитывается, для трудоспособного населения, для пенсионеров и детей. Причем у несовершеннолетних три подгруппы: в возрасте до 3 лет, от 3 до 6 лет и от 6 до 18 лет.
Сумма бюджета — это базовые расходы. В них входят основные продукты питания, такие как, например, хлеб, крупы, молоко, овощи и другие. Также туда входят траты на непродовольственные товары и услуги.
С 1 мая бюджет в среднем на душу населения составит 509,62 рубля (пока что это 496,96 рубля). Следующий перерасчет БПМ ожидается с 1 августа.
Пенсии и пособия.
Рост БПМ — это увеличение пенсий и некоторых пособий. Например, от прожиточного минимума зависит пособие по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет. Также на этой базе рассчитывается и дополнительное пособие на детей. Его выплачивают семьям, где есть и ребенок младше трех лет, и ребенок в возрасте от 3 до 18.
Минтруда уже озвучила некоторые данные по этой теме. «Возрастные» доплаты к пенсиям, которые получают свыше 563 тыс. человек в республике (групп от 75 лет и старше), увеличатся с 1 мая на 2,5%.
Для тех, чей возраст от 75 до 79 лет, доплата составит 95,56 рубля (если есть 1 группа инвалидности — 222,97 рубля). Для тех, кому 80 и более лет, — 191,12 рубля (1 группа инвалидности — 254,82 рубля).
Вырастет ежемесячное социальное пособие, которое выплачивают, если средний доход на одного члена семьи по объективным причинам ниже критерия нуждаемости (509,62 рубля). Для многодетных семей это пособие назначается, если среднедушевой доход не более 1,15 величины критерия нуждаемости (586,1 рубля).
Единовременное для людей в трудной жизненной ситуации (среднедушевой доход в семье не превышает 1,5 величины критерия нуждаемости — 764,43 рубля).
Повысятся и некоторые другие пособия, например, на питание детей в первые два года жизни.
Выплаты ветеранам.
Традиционно в начале мая выплачивается и матпомощь участникам Великой Отечественной войны и другим подобным категориям населения. Деньги можно будет получить с 4 по 8 мая.
Для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также тем, кто принимал участие в боевых действиях до 3 сентября 1945 года, в госбюджете заложили по 5 тыс. рублей.
Для награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в тылу в годы войны; для тех, кто был задействован в ПВО, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов — по 2,5 тыс. рублей.
Такая же сумма положена работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда во время блокады (8 сентября 1941 — 27 января 1944) и был награжден медалью «За оборону Ленинграда», а также знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших), пропавших без вести в годы войны; бывшим узникам концлагерей, тюрем, гетто, несовершеннолетним узникам, которым установлено повышение пенсии, а также инвалидам с детства, получившим ранение, контузию либо увечье в связи с боевыми действиями во время войны или последствиями военных действий, выплатят по 1,5 тыс. рублей.
Кнопка в транспорте.
С первого дня мая важное изменение ожидает пассажиров минского общественного транспорта (кроме метро). Во всех моделях транспортных средств, где на дверях есть кнопки, вход и выход будет возможен только после нажатия на эти кнопки.
Пока что это система будет работать в тестовом режиме. Чтобы пассажиры лучше ориентировались, эти кнопки подсветят. Для безопасности они будут срабатывать только после полной остановки троллейбуса или автобуса.
Порядок в доме.
Еще в августе прошлого года Минздрав утвердил новую редакцию санитарно-эпидемиологических правил, которые касаются жилых домов. Но изначально было решено, что документ вступает в силу именно с 1 мая 2026 года.
Например, вводится одно исключение. Как и ранее, у жилых домов будут запрещены ночные погрузочные работы (с 23:00 до 07:00). Но это не будет действовать для вывоза мусора.
Другая норма гласит, что вспомогательные помещения, лифты, общедоступные балконы и лоджии, козырьки над входами в подъезды, приямки и другие конструктивные элементы многоквартирных домов должны не просто содержаться в чистоте. В них не должно быть отходов, сточных вод, останков животных или посторонних предметов.
Мусороприемные камеры должны будут мыть и дезинфицировать не реже одного раза в месяц (в теплый сезон года). Также эти камеры должны быть подключены к водопроводу.
«Наличие отходов на полу мусороприемной камеры не допускается. В подъездах и других общих помещениях не должно быть грызунов, насекомых и так далее», — говорится в документе.
Маркировка товаров.
С 1 мая в стране вводится обязательная маркировка безалкогольных напитков и соков средствами идентификации. Такая мера уже действует в России, а вообще такой порядок решили ввести во всех странах ЕАЭС. Это часть цифровизации торговли.
Чтобы бизнесу было проще, белорусское правительство разрешило после 1 мая распродавать остатки товара из прежних партий без маркировки, но все новые упаковки обязательно должны быть со средствами идентификации.
Трудовые деньги.
Еще одно новшество касается зарплат, а точнее тех случаев, когда их не выплачивают. 13 мая вступит в силу указ главы государства «Об обеспечении выплаты заработной платы и вознаграждений».
Департамент госинспекции труда будет вправе выносить обязательные предписания, когда есть факты невыплаты или неполной выплаты зарплаты, в том числе по гражданско-правовым договорам.
Если компания будет игнорировать требование этого органа, то рискует иметь дело с судебными исполнителями.
Тазик на плите.
Не с самого первого майского дня, но все же в этом месяце начнутся плановые отключения горячей воды. В Минске такая профилактика начнется для некоторых уже с 18 мая. С подробным графиком можно ознакомиться здесь.
Коммунальщики всегда стараются сократить сроки испытаний труб и ремонта. Если в вашем районе не будет никаких неожиданностей, которые потребуют незапланированных ремонтно-восстановительных работ, без горячей воды дом пробудет не более 13 суток.