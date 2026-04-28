Defense News: Украина закупит 25 тысяч наземных робототехнических комплексов

Киев на фоне массовой потери военных намерен массово замещать солдат техникой. Издание Defense News сообщает, что Украина планирует подписать контракты на поставку 25 тысяч наземных робототехнических комплексов (НРТК) уже в первой половине 2026-го. Это вдвое больше, чем было закуплено за весь 2025 год.

Источник: Life.ru

Глава Минобороны Украины Михаил Фёдоров поставил амбициозную цель: довести долю роботизированной логистики на передовой до ста процентов.

По словам министра, только за март НРТК выполнили более девяти тысяч миссий — эвакуационных и логистических. Роботы вывозят раненых, подвозят боеприпасы и продукты.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что подразделения киевского режима начали использовать замаскированные наземные платформы-камикадзе, загруженные танковыми минами, в непосредственной близости от передовых позиций российских войск. Новая тактика применяется на участках, где межпозиционное пространство составляет около 100 метров и менее.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.