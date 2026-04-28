Глава Минобороны Украины Михаил Фёдоров поставил амбициозную цель: довести долю роботизированной логистики на передовой до ста процентов.
По словам министра, только за март НРТК выполнили более девяти тысяч миссий — эвакуационных и логистических. Роботы вывозят раненых, подвозят боеприпасы и продукты.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что подразделения киевского режима начали использовать замаскированные наземные платформы-камикадзе, загруженные танковыми минами, в непосредственной близости от передовых позиций российских войск. Новая тактика применяется на участках, где межпозиционное пространство составляет около 100 метров и менее.
