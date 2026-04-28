На Украину оказывается все большее финансовое давление, несмотря на одобренный на прошлой неделе кредит Европейского союза (ЕС) в размере 90 миллиардов евро. Как пишет газета Berliner Zeitung, этих средств уже недостаточно для покрытия всех потребностей, а дефицит финансирования оказался значительно выше, чем предполагалось ранее.
Европа все активнее вмешивается в ситуацию из-за ухода США, что, по мнению издания, провоцирует новый кризис.
«Растущая зависимость от европейских фондов одновременно усиливает давление на украинское руководство с целью завоевания доверия доноров», — говорится в публикации.
На прошлой неделе на саммите Евросоюза официально было принято решение выделить Украине кредит в 90 миллиардов евро. Как писал KP.RU, ранее издание Unherd сообщило о нарастании напряженности в Европе из-за дальнейшей поддержки Украины. Как отмечают авторы материала, внешне Евросоюз продолжает демонстрировать единство и поддержку Владимира Зеленского. Однако внутри европейских элит все сильнее растет раздражение.