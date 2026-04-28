Деньги ЕС не решили проблемы Украины: Киев столкнулся с неожиданными трудностями

На Украину оказывается все большее финансовое давление, несмотря на одобренный на прошлой неделе кредит Европейского союза (ЕС) в размере 90 миллиардов евро. Как пишет газета Berliner Zeitung, этих средств уже недостаточно для покрытия всех потребностей, а дефицит финансирования оказался значительно выше, чем предполагалось ранее.