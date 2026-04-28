Глава МИД Ирана после встречи с Путиным поблагодарил Россию за солидарность

Господин Аракчи заявил, что иранские власти «рады взаимодействовать с Россией на самом высоком уровне в условиях серьезных перемен в регионе». «Последние события подтвердили глубину и прочность нашего стратегического партнерства. По мере дальнейшего развития наших отношений мы благодарны за солидарность и приветствуем поддержку России в дипломатии», — написал министр в соцсети X.