Глава МИД Ирана после встречи с Путиным поблагодарил Россию за солидарность

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи поблагодарил Россию за солидарность и поприветствовал поддержку ею дипломатической деятельности. Вчера министр встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Господин Аракчи заявил, что иранские власти «рады взаимодействовать с Россией на самом высоком уровне в условиях серьезных перемен в регионе». «Последние события подтвердили глубину и прочность нашего стратегического партнерства. По мере дальнейшего развития наших отношений мы благодарны за солидарность и приветствуем поддержку России в дипломатии», — написал министр в соцсети X.

27 апреля Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Санкт-Петербурге. Они обсудили развитие конфликта Ирана с США и Израилем. В начале встречи российский президент заявил о получении послания от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Подробности — в материале «Ъ» «Иран и его раны».

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше