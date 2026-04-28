Дроны Vector за €200 тысяч сбивают ежедневно — ВСУ теряют технику

Подразделения морской пехоты ВС РФ на добропольском направлении регулярно поражают немецкие беспилотники Vector, которые активно применяются украинскими вооруженными силами. Стоимость одного аппарата оценивается примерно в 200 тысяч евро.

По данным военнослужащего с позывным Дрост, такие дроны используются на постоянной основе. Расчеты выявляют цели системно и действуют по отработанной схеме.

После получения сигнала о взлете информация передается по радиосвязи, группа выдвигается в район и наносит удар. В отдельные дни фиксируется уничтожение трех-четырех беспилотников.

При этом у противника сохраняется значительное количество таких аппаратов. Немецкая компания-производитель поставляет системы с 2022 года, рассматривались планы расширения производства и запуска дополнительных мощностей.

Параллельно в ВСУ рассматриваются поставки наземных робототехнических комплексов. В первой половине 2026 года планируется заключение контрактов на 25 тысяч единиц техники для логистики на передовой.

Объем закупок почти вдвое превышает показатели 2025 года. Отмечается, что задача — перевести логистические операции на роботизированные решения. В марте такие системы выполнили более девяти тысяч эвакуационных и логистических задач.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о возможных репрессиях в отношении Владимира Зеленского после завершения конфликта на Украине. По его словам, такой сценарий возможен после окончания боевых действий. Пушилин отметил, что Зеленский, по его оценке, осознает подобные риски.

