«Каяться должны поколения»: В Крыму раскритиковали одно решение Германии

Константинов назвал изменой совести запрет Берлином советской символики.

Источник: Комсомольская правда

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что власти Берлина намерениями запретить демонстрацию любой российской и советской символики в преддверии Дня Победы поступают вопреки совести. По его словам, за преступления, совершенные против советского народа, каяться должно еще не одно поколение, а не запрещать георгиевские ленты и уничтожать памятники.

«К сожалению, чувство совести стало им изменять. За те преступления, которые они совершили против нашего народа, каяться должно еще не одно поколение, а не запрещать георгиевские ленты или уничтожать памятники», — слова Константинова приводит РИА Новости.

Так Константинов прокомментировал заявление пресс-службы полиции Берлина о намерении властей немецкой столицы запретить демонстрацию любой российской и советской символики, включая георгиевские ленты, в преддверии Дня Победы. Подобные запреты уже действуют в бывших республиках СССР.

Ранее о реакции недружественных стран на георгиевскую ленту высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как писал KP.RU, дипломат сравнила символ Победы со святой водой.

