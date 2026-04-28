На планерном совещании главы города подвели итоги весенней генеральной уборки Ростова

Александр Скрябин провел планерное совещание, на котором рассмотрели ряд вопросов о жизнедеятельности города, а также обсудили итоги Месячника чистоты и общероссийского субботника.
Как доложил заместитель главы Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству Станислав Марченко, в рамках месячника чистоты:
• проведено 4 субботника и День древонасаждения;
• организована уборка 40 проблемных участков, определенных районными администрациями и свыше 300 дворовых территорий;
• произведен снос и обрезка более 350 деревьев;
• произведен смыв объявлений с фасадов 700 зданий и сооружений;
• произведена мойка и окраска порядка 550 опор освещения;
• произведена мойка, окраска, и ремонт более 350 малых архитектурных форм и детских игровых площадок.
— Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в субботниках в рамках Месячника чистоты, а это более 10 тысяч человек и свыше 1000 организаций. Проделана действительно большая работа — вывезено почти 800 тонн отходов, — отметил глава города Александр Скрябин.
В прошедшие выходные состоялся общероссийский субботник, который был приурочен к Всероссийскому онлайн-голосованию за выбор приоритетных территорий, подлежащих благоустройству в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На мероприятии работали волонтеры, которые помогали жителям проголосовать за понравившийся объект.
Итоги общероссийского субботника:
— вывезено более 150 тонн мусора;
— очищено 110 тыс. кв. м от мусора;
— произведен снос и обрезка 77 аварийно-опасных и сухостойных деревьев;
— очищено порядка 35 опор освещения;
— очищено от объявлений и граффити более 100 фасадов зданий и опор освещения.
Также проведены работы по уборке порядка 50 дворовых территорий.
Глава города поручил ответственным службам и главам районов не останавливаться на достигнутых результатах:
— Впереди майские праздники, и нужно особое внимание уделить патрульной уборке города. Город должен быть чистым. И это касается каждого.
