На планерном совещании главы города подвели итоги весенней генеральной уборки Ростова

— Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в субботниках в рамках Месячника чистоты, а это более 10 тысяч человек и свыше 1000 организаций. Проделана действительно большая работа — вывезено почти 800 тонн отходов, — отметил глава города Александр Скрябин.