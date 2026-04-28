Главные новости к утру 28 апреля 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 28 апреля 2026.
Король Великобритании прибыл в США с четырехдневным визитом
Король Великобритании Карл III и королева Камилла прибыли в Вашингтон с государственным визитом, посвященным 250-летию независимости США. Поездка состоялась, несмотря на стрельбу на пресс-конференции в Вашингтоне 25 апреля. После произошедшего американский президент Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с британским монархом.
Рубио заявил, что верховный лидер Ирана жив
Администрация США исходит из того, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил госсекретарь Марко Рубио. Он уточнил, что Белый дом имеет соответствующие свидетельства, кроме того, иранская сторона подтверждает, что Хаменеи принимает участие в принятии важных решений.
Глава МИД Ирана поблагодарил Россию за солидарность
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным 27 апреля поблагодарил РФ за солидарность и поприветствовал поддержку Москвой дипломатической деятельности. Он добавил, что последние события подтвердили глубину и прочность стратегического партнерства двух стран.
Премьер Мали заявил о попытке государственного переворота в стране
Премьер-министр переходного периода Мали Абдулайе Маига заявил, что радикальные группировки попытались захватить власть в стране. 25 апреля в нескольких районах страны возобновились бои между правительственной армией и повстанцами. По словам премьера, правительственным войскам «удалось нейтрализовать сотни террористов».
В Туапсе после атаки БПЛА произошел пожар на НПЗ
Пожар из-за падения обломков беспилотников произошел на НПЗ в Туапсе. Пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Всего в ночь на 28 апреля силы ПВО сбили 186 украинских дронов над Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Чёрного и Азовского морей.