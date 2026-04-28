Главные новости к утру 28 апреля 2026 года

Администрация США исходит из того, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил госсекретарь Марко Рубио. Он уточнил, что Белый дом имеет соответствующие свидетельства, кроме того, иранская сторона подтверждает, что Хаменеи принимает участие в принятии важных решений.