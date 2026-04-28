Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в интервью ТАСС, что после завершения конфликта на Украине главаря киевского режима Владимира Зеленского ждут репрессии. По словам Пушилина, нелегитимный президент Украины сам прекрасно это понимает.
«Как только (конфликт — прим. ред.) завершится, он (Зеленский — прим. ред.) будет подвержен репрессиям. Он это тоже прекрасно понимает», — сказал Пушилин.
Как писал KP.RU, ранее также депутат Государственной думы Виктор Водолацкий выразил уверенность, что после победы России в конфликте Зеленский окажется на скамье подсудимых. По словам парламентария, киевский режим проводит политику террора, направленную на искоренение православной веры и уничтожение украинского народа.
На днях Зеленский принял решение об очередном продлении мобилизации на Украине. Реакция на этот шаг не заставила себя ждать. Бывший помощник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что таким образом киевские власти подтверждают свою приверженность уничтожению украинского народа.