Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постпред России Гатилов: Москва отреагирует на наращивание Парижем ядерного оружия

Россия предусмотрела меры реагирования на случай наращивания Францией ядерного оружия, заявил постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Россия предусмотрела меры реагирования на случай наращивания Францией ядерного оружия, заявил постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

«При этом на случай полноценной реализации упомянутых планов Франции и других стран НАТО у нас, несомненно, предусмотрены адекватные меры реагирования для обеспечения безопасности российского государства и его народа», — сказал господин Гатилов в разговоре с «РИА Новости».

В марте президент Франции Эмманюэль Макрон в выступлении, посвященном политике ядерного сдерживания, заявил о необходимости ужесточения доктрины перед лицом новых угроз. Он также распорядился увеличить количество ядерного вооружения, которым располагает Париж. К инициативе присоединилась Дания. Переговоры о вступлении в соглашение также ведет Польша.

Подробнее — в материале «Ъ» «Французской обороне предписали ужесточение».

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше