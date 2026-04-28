Пентагон планирует передать строительство кораблей на аутсорсинг Корее и Японии

Причиной в американских СМИ называют разочарование администрацией президента США Дональда Трампа хроническими задержками, нехваткой рабочей силы и перерасходом средств в промышленной базе Америки. Инициатива направлена и на преодоление разрыва в судостроительных мощностях с Китаем, который производит от шести до 10 эсминцев в год, что в четыре—шесть раз превышает показатели Штатов, отмечает газета.