Политик Мема: 20-й пакет санкций против РФ не решит конфликт на Украине

«Что касается 20-го пакета санкций против России, моя позиция ясна: это не поможет разрешить прокси-войну против России на Украине», — сказал он.
Политик подчеркнул, что новые ограничения способны лишь усугубить отношения между Россией и европейскими странами. Это, по его оценке, ведёт к дальнейшему росту противоречий.
«Учитывая войну в Иране и вытекающий из неё энергетический кризис, продолжение санкционной политики означает экономическое самоубийство для европейской экономики», — заключил он.
