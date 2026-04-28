Суд США разрешил Пентагону ограничить перемещение журналистов по зданию министерства

В декабре 2025 года The New York Times обвинила Пентагон и его главу Пита Хегсета в ограничении права на свободу слова. Поводом стало обязательство для журналистов подписывать документ, ограничивающий распространение информации без предварительного согласования с Пентагоном. Среди тех, кто не стал подписывать документ, были The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, Fox News и CNN. Аналогичный иск подало Associated Press.