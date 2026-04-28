Над Россией сбили 186 дронов за ночь

Дежурные средства ПВО уничтожили 186 украинских беспилотников самолетного типа в ночь на 28 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Дроны сбили над Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Курской областями, а также над Краснодарским краем и Крымом. Кроме того, беспилотники перехватили над акваториями Черного и Азовского морей.
Все аппараты были уничтожены в период с 22:00 мск 27 апреля до 7:00 мск 28 апреля.
В Туапсе обломки сбитых беспилотников упали на нефтеперерабатывающий завод, на месте начался пожар. По данным оперштаба Краснодарского края, никто не пострадал.
Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев ночью сообщил о трех сбитых воздушных целях в небе над городом. По данным спасательной службы, гражданские объекты Севастополя не пострадали.
