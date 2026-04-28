Учебники Медведева войдут в школьную программу

Ранее стало известно, что Дмитрий Медведев выступит в роли главного редактора новых школьных учебников. Профильное министерство само обратилось к Медведеву с предложением, которое он принял. Его детальные комментарии и рекомендации были учтены при подготовке окончательной версии учебника, а также при разработке новых федеральных образовательных стандартов и рабочих программ по обществознанию.