Учебники Медведева войдут в школьную программу

Обществознание под редакцией Медведева будут преподавать в школах, сообщает ИА DEITA.RU.

Министерство просвещения Российской Федерации утвердило включение учебных пособий по обществознанию, предназначенных для учащихся 9, 10 и 11 классов, под редакцией Дмитрия Медведева.

Распоряжение министерства было официально обнародовано на портале правовых актов. Эта инициатива касается учебников обществознания для девятиклассников, а также базовых версий этого предмета для десятых и одиннадцатых классов.

Ранее стало известно, что Дмитрий Медведев выступит в роли главного редактора новых школьных учебников. Профильное министерство само обратилось к Медведеву с предложением, которое он принял. Его детальные комментарии и рекомендации были учтены при подготовке окончательной версии учебника, а также при разработке новых федеральных образовательных стандартов и рабочих программ по обществознанию.

Ранее, 22 февраля, министр просвещения РФ Сергей Кравцов анонсировал, что с начала нового учебного года изучение обществознания будет осуществляться исключительно в 9−11 классах, исключая его из программы 8-х классов. Кравцов также подтвердил готовность единых учебников по данному предмету для старших школьников.

