Трамп нарушил королевский протокол во время визита Карла III

27 апреля Карл III и королева Камилла прибыли в Вашингтон с четырехдневным визитом, приуроченным к 250-летию независимости США. На лужайке Белого дома королевскую чету встретили Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп.
Пары направлялись в резиденцию, когда господин Трамп похлопал британского монарха по плечу. Как пишет Daily Mail, согласно основному неписаному правилу королевского протокола, никто не должен первым инициировать физический контакт с членом королевской семьи.
По данным газеты, господин Трамп, по всей видимости, не получил подробных инструкций по общению с Карлом III. По мнению эксперта по языку тела Джуди Джеймс, прикосновение к королевскому плечу также выглядело как политический жест со стороны главы Белого дома.
