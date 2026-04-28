Трамп нарушил королевский протокол во время визита Карла III

Президент США Дональд Трамп похлопал по плечу короля Великобритании Карла III в знак приветствия, чем нарушил королевский протокол. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

27 апреля Карл III и королева Камилла прибыли в Вашингтон с четырехдневным визитом, приуроченным к 250-летию независимости США. На лужайке Белого дома королевскую чету встретили Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп.

Пары направлялись в резиденцию, когда господин Трамп похлопал британского монарха по плечу. Как пишет Daily Mail, согласно основному неписаному правилу королевского протокола, никто не должен первым инициировать физический контакт с членом королевской семьи.

По данным газеты, господин Трамп, по всей видимости, не получил подробных инструкций по общению с Карлом III. По мнению эксперта по языку тела Джуди Джеймс, прикосновение к королевскому плечу также выглядело как политический жест со стороны главы Белого дома.

Что мировые СМИ писали о визите Карла III в США — в материале «Ъ».

Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.
Читать дальше