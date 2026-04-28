Евродепутат объяснил отказ ЕС включать один пункт в меры против России

Евросоюз отказался от полного запрета на морские перевозки российской нефти в 20-м пакете санкций против России из-за экономической ситуации и риска конфликта с партнерами, заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер, передает «РИА Новости».
Картайзер отметил, что международная обстановка, в том числе блокада Ормузского пролива, привела к трудностям с поставками не только энергоресурсов, но и стратегических товаров, таких как удобрения и гелий.
«Европейская экономика с трудом переносит дефицит или значительный рост цен на эти продукты, поэтому не следует дополнительно усугублять ситуацию», — предположил депутат.
По словам Картайзера, суда и судоходные компании некоторых государств — членов ЕС участвуют в морском транзите нефти. По его мнению, они могут выступать против мер, так как ограничения могут негативно повлиять на их деятельность. Кроме того, Картайзер предположил, что Брюссель побоялся испортить отношения с ключевыми международными партнерами, под чьими флагами ходят многие суда.
Евросоюз ввел 20-й пакет санкций против России 23 апреля. Изначально проект предусматривал полный запрет на морские услуги, связанные с российской нефтью, ограничения для танкеров, услуги по техническому обслуживанию судов, а также экспорта химикатов, резины и аммиака на сумму более €360 млн. Однако, как писал Reuters, страны ЕС не согласовали полный запрет на морские перевозки российской нефти: постпреды согласились с запретом «в принципе», но отложили принятие решения о его реализации до дальнейшей координации с «Большой семеркой» (G7).
