Бывший охранник Трампа назвал самые слабые места в защите президента

Джеймс пояснил, что на выездные мероприятия всегда готовят два абсолютно одинаковых лимузина для президента. «А что мы будет делать, если одна из машин вдруг не заведется? В этом случае нам придется переводить президента из одного лимузина в другое. И это очень легкая добыча, если рядом окажутся плохие парни», — пояснил он. Бывший агент Секретной службы уточнил, что процесс перевода человека из одной машину в другую — это «часы проработки и репетиций».