Бывший охранник Трампа назвал самые слабые места в защите президента

Первые лица страны наиболее уязвимы, когда передвигаются в составе автоколонн. Об этом Радио РБК рассказал агент секретной службы США в отставке, бывший личный охранник президента США Дональда Трампа Джеффри Джеймс.
«Это всегда моменты передвижения. Когда мы входим в здание, мы заперты, степени безопасности. Но когда мы движемся в составе автоколонн, даже если это бронетехника, мы наиболее уязвимы», — сообщил он.
Джеймс пояснил, что на выездные мероприятия всегда готовят два абсолютно одинаковых лимузина для президента. «А что мы будет делать, если одна из машин вдруг не заведется? В этом случае нам придется переводить президента из одного лимузина в другое. И это очень легкая добыча, если рядом окажутся плохие парни», — пояснил он. Бывший агент Секретной службы уточнил, что процесс перевода человека из одной машину в другую — это «часы проработки и репетиций».
Джеймс также рассказал, что для охраны первых лиц в США используется механизм концентрических кругов, сравнив его с «матрешкой», в которой самая маленькая кукла — президент.
«Система безопасности выстраивает хорошо изолированные друг от друга круги, обычно их пять. Ближайший круг — это мужчины и женщины в костюмах, в неброской деловой одежде. На самом деле это офицеры секретной службы, которые сканируют движение и перемещение президента. Далее круг офицеров, которые следят за дверями, через которые проходят он и первая леди. И далее круг людей, которые наблюдают за входами и выходами из здания», — объяснил он.
Главная работа службы охраны первых лиц заключается в выявлении любых нестандартных ситуаций и аномалий. «Если в жаркий день в толпе будет человек, одетый не по погоде, например, в плащ. Но также мы следим за движениями. Например, стоит насторожиться, если президент идет рядом и пожимает людям руки, а человек в паре рядов от него повернется спиной, а не лицом», — рассказал Джеймс.
Он отметил, что подозрение может вызвать даже человек, который стоит в толпе с хмурым лицом, когда все вокруг улыбаются. «Но я честно вам скажу, иногда, как во время последнего покушения на президента, ты не замечаешь ничего необычного, пока не услышишь выстрелы», — добавил оперативник.
По его словам, даже при слаженной работе охранной службы невозможно обеспечить и гарантировать стопроцентную безопасность президента США. «Мы не сможем остановить удар молнии. Мы не можем предусмотреть какой-то динамичный сценарий, например, взрыв на расстоянии мили. Но мы будем контролировать все, что находится в зоне видимости и слышимости президента, настолько безопасно, насколько это вообще возможно», — заключил Джеймс.
Что касается стрельбы на мероприятии с участием Трампа, Джеймс считает, что США в целом столкнулись с эскалацией политического насилия. «Это происходит не только в отношении президента. Растет число нападений на муниципальные представителей штатов, губернаторов по всей стране», — отмечает бывший агент Секретной службы.
Джеффри Джеймс также охранял и защищал 43-го президента США Джорджа Буша-младшего во время терактов 11 сентября 2001 года. Кроме того, он рассказал, что работал со службой охраны бывшего президента России Бориса Ельцина во время его визита в США.
«За годы работы я трижды работал с российскими спецслужбами. Я дважды обеспечивал безопасность госсекретаря Кандализы Райс во время ее визитов в Россию. Я, конечно, не погружался в протоколы работы российских спецслужб, но они были профессиональны и уважительны, и, надеюсь, они сказали бы обо мне то же самое», — поделился он с Радио РБК.
Вечером 26 апреля в отеле Washington Hilton проходил ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, в котором принимал участие Трамп. Около 20:36 по местному времени в холле отеля прозвучали несколько выстрелов. Огонь был открыт около основного пункта досмотра с металлодетекторами.
Трампа, его супругу Меланию Трамп, вице-президента США Джей Ди Вэнса и других высокопоставленных лиц экстренно эвакуировали, они не пострадали. Однако стрелок сумел попасть в сотрудника спецслужб.
Полицейские задержали стрелка на месте. Им оказался 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен. The New York Post писал, что в социальных сетях стрелок критиковал американские власти за отказ в помощи Украине.
