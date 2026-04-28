Небензя сравнил страны Запада с пиратами, скрывающими «морской грабеж»

В последние месяцы западные страны начали останавливать российские суда, которые на Западе причисляют к «теневому флоту», связанному с Россией. В конце марта Франция перехватила в Средиземном море танкер Deyna под флагом Мозамбика, следовавший из Мурманска. Ранее, 12 марта, Швеция взяла на абордаж и задержала танкер Sea Owl I, следовавший через Балтийское море под флагом Коморских островов. В конце декабря прошлого года Финляндия задержала танкер Eagle S под флагом Островов Кука, судно было освобождено 2 марта.