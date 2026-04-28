Небензя сравнил страны Запада с пиратами, скрывающими «морской грабеж»

Постпред России при ООН Василий Небензя сравнил западные страны с пиратами, которые занимаются «откровенным грабежом на море». Об этом он заявил на заседании Совета безопасности ООН, передает телеканал CNN.
Небензя осудил атаки Украины на танкеры в Средиземном море, а также поддержку европейцами украинских ударов по российским торговым судам в Черном море.
«В отличие от пиратов, которые поднимают на своих судах черные флаги с изображением черепа и скрещенных костей, западные страны пытаются скрыть свои противоправные действия, ссылаясь на односторонние принудительные меры», — сказал он.
Дипломат назвал действия западных стран «фиговым листком», целью которого является скрыть факт того, что Евросоюз «занимается откровенным грабежом на море».
Кроме того, Небензя заявил, что Иран имеет полное право ограничивать движение судов в Ормузском проливе. Он отметил, что страна может ограничить судоходство в целях безопасности.
«Была предпринята попытка возложить всю ответственность на Иран, как будто именно Иран напал на своих соседей и намеренно препятствует судоходству через Ормузский пролив», — подчеркнул Небензя.
В последние месяцы западные страны начали останавливать российские суда, которые на Западе причисляют к «теневому флоту», связанному с Россией. В конце марта Франция перехватила в Средиземном море танкер Deyna под флагом Мозамбика, следовавший из Мурманска. Ранее, 12 марта, Швеция взяла на абордаж и задержала танкер Sea Owl I, следовавший через Балтийское море под флагом Коморских островов. В конце декабря прошлого года Финляндия задержала танкер Eagle S под флагом Островов Кука, судно было освобождено 2 марта.
В начале марта танкер Arctic Metagaz, следовавший под российским флагом с грузом СПГ из Мурманска, загорелся вблизи территориальных вод Мальты после атаки украинских морских беспилотников с побережья Ливии. Экипаж судна спасли. Российский Минтранс назвал действия Украины морским пиратством и отметил, что атака произошла при попустительстве стран ЕС.
