Хабаровчане проявляют интерес к подготовке операторов БПЛА

В Хабаровском кре фиксируется высокий интерес к службе в новых родах войск. С момента объявления в декабре прошлого года набора мужчин в возрасте от 18 до 35 лет в Войска беспилотных систем, свои заявки на вступление в эти подразделения оставили более 700 жителей региона. Такой массовый отклик демонстрирует высокую солидарность хабаровчан в вопросах защиты Родины и готовность поддерживать товарищей на передовой, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Выбор жителей края — это осознанный путь патриотизма. Государство обеспечивает контрактников высоким уровнем дохода и социальными гарантиями. Единовременная выплата при заключении контракта в нашем регионе составляет от 2,5 млн рублей», — отметил начальник городского пункта отбора граждан на военную службу по контракту Александр Наумов.
Контракт заключается на срок 1 год. По истечении военнослужащий имеет право не продлевать его и быть гарантированно уволенным в запас. Ежемесячное денежное довольствие в зоне проведения специальной военной операции — от 225 тыс. рублей. Дополнительно предусмотрены значительные премиальные выплаты за боевые результаты.
«Я благодарю настоящих мужчин, которые не боятся трудностей и честно откликаются на зов Отечества. Тот факт, что несколько сот наших земляков выразили желание служить именно в Войсках беспилотных систем, говорит о многом. Здесь отлично себя чувствуют те, кто с детства увлечен технологиями, — например, геймеры. Им знакомы принципы управления в виртуальной среде, быстрое принятие решений и работа со сложными интерфейсами, что напрямую переносится в реальные боевые задачи», — подчеркнул Александр Наумов.
Подразделения формируются для выполнения задач воздушной разведки, корректировки огня, мониторинга обстановки и решения специальных задач. Специалисты обучаются действовать во всех средах: в воздухе, на суше, на воде, что делает эти войска универсальным инструментом современной армии. Между тем, в Восточном военном округе уже подготовили несколько сот специалистов по беспилотным системам. Программа обучения охватывает не только пилотирование дронов, но и их техническое обслуживание, ремонт и программирование.
Хабаровчане проявляют интерес к подготовке операторов БПЛА. Фото: Пресс-служба Восточного военного округа.
Прежде чем доверить курсанту настоящий аппарат, навыки отрабатываются на авиасимуляторах. Виртуальные тренировки требуют высокой концентрации и развивают мышечную память.
«Когда я впервые сел за симулятор, казалось, что удержать дрон в воздухе невозможно. Сейчас заметен явный прогресс, и я поставил себе цель стать полноценным оператором БПЛА», — поделился военнослужащий ВВО, проходящий обучение, Максим.
По информации ВВО, управление беспилотником — лишь часть комплексной подготовки. Бойцы изучают внутреннее устройство аппаратов: паяют микросхемы, собирают рамы, настраивают полётные контроллеры и готовят программное обеспечение. Это позволяет в полевых условиях оперативно восстанавливать повреждённые дроны и продолжать выполнение задачи. Параллельно отрабатывается физическая подготовка: прохождение полосы препятствий развивает манёвренность, выносливость и точность движений, необходимые для работы в условиях, приближенных к боевым. Учебный процесс не прерывается даже в нелётную погоду.
По итогам базового курса военнослужащие выбирают специализацию: оператор БПЛА коптерного типа, оператор ударных FPV-дронов, инженер-сапёр или техник-сборщик. Как отмечают инструкторы, возраст и начальный уровень цифровой грамотности не являются препятствием для освоения профессии. Мотивация курсантов часто связана с семейной историей и стремлением поддержать товарищей на передовой.
Итоговая аттестация проходит на полигоне в условиях, максимально приближенных к реальным. Техники готовят аппарат к вылету, оператор-сапёр закрепляет боевой элемент, после чего курсант демонстрирует навыки пилотирования и тактического применения. Программа подготовки операторов беспилотных систем в ВВО постоянно совершенствуется, отвечая на современные вызовы. Учебные центры ежемесячно выпускают новых специалистов, готовых эффективно применять беспилотную технику в боевых условиях.