Уступки как условие — в Европе озвучили требования Киеву

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что слова канцлера Германии Фридриха Мерца о возможных территориальных уступках фактически стали жестким сигналом для Киева.
По ее оценке, в Европе все чаще допускают сценарий, при котором Украина может столкнуться с необходимостью признать утрату части территорий в рамках будущего мирного соглашения.
Также она указала, что подобные заявления воспринимаются как прямое послание со стороны Берлина.
Ранее Фридрих Мерц заявил, что достижение мирного урегулирования и перспектива вступления в Евросоюз могут потребовать от Украины территориальных уступок. По его словам, решение может быть вынесено на референдум, после чего руководство страны сможет представить его как шаг к европейской интеграции.
Читайте также: После конфликта — Пушилин заявил о возможных мерах против Зеленского.