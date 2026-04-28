Стрелявшего на ужине с Трампом мужчину обвинили в покушении на президента

Устроившему стрельбу на ужине корреспондентов Белого дома Коулу Томасу Аллену предъявили обвинение в покушении на жизнь президента США Дональда Трампа, заявила прокурор США по округу Колумбия Джинни Феррис Пирро на пресс-конференции.

Источник: РБК

Также Аллена обвинили в пересечении границ штата с огнестрельным оружием и в использовании оружия.

Также Аллена обвинили в пересечении границ штата с огнестрельным оружием и в использовании оружия. Пирро отметила, что стрелок будет привлечен к ответственности в полной мере. За покушение на убийство президента США Аллену грозит пожизненное заключение, пояснили в пресс-службе прокуратуры США округа Колумбия.

Также в ходе пресс-конференции прокуроры показали фотографии оружия, которое изъяли у Аллена при задержании. На снимках изображены дробовик, пистолет и ножи.

Вечером 26 апреля в отеле Washington Hilton проходил ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, в котором принимал участие Трамп. Около 20:36 по местному времени в холле отеля прозвучали несколько выстрелов. Огонь был открыт около основного пункта досмотра с металлодетекторами.

Трампа, его супругу Меланию Трамп, вице-президента США Джей Ди Вэнса и других высокопоставленных лиц экстренно эвакуировали, они не пострадали. Однако стрелок сумел попасть в сотрудника спецслужб.

Полицейские задержали стрелка на месте. Им оказался 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен. The New York Post писала, что в социальных сетях стрелок критиковал американские власти за отказ в помощи Украине.

