В Конго создадут подразделение «охраны шахт» при поддержке США и ОАЭ

В инспекции пояснили, что сотрудники гвардии будут обеспечивать безопасность на всех этапах добычи полезных ископаемых: охранять шахты, сопровождать грузы с минералами к перерабатывающим предприятиям и пограничным пунктам.
Подразделение будет развертываться постепенно. Сначала новобранцы пройдут шестимесячное обучение. В первый состав «горной охраны» войдут от 2,5 тыс. до 3 тыс. человек.
Предполагается, что к концу 2028 года сотрудники подразделения будут охранять все горнодобывающие предприятия, расположенные в 22 провинциях страны. Планируемая численность войск — 20 тыс. человек.
Стоимость программы оценили в $100 млн. В инспекции отметили, что ее профинансируют за счет партнерства с США и ОАЭ.
Конго является вторым по величине в мире источником меди и крупнейшим производителем ключевого минерала для аккумуляторных батарей — кобальта. Хотя добыча этих двух металлов в основном ведется на крупных промышленных проектах, большая часть шахт Конго разрабатывается вручную миллионами кустарных шахтеров, пишет Bloomberg.
В декабре прошлого года США и Конго подписали соглашение о стратегическом экономическом партнерстве, которое предоставляет преференциальный доступ к горнодобывающим и инфраструктурным проектам компаниям из США и их союзников, отметило агентство.
В феврале 2025 года президент Конго Феликс Чисекеди направил президенту США Дональду Трампу письмо, в котором предложил американцам доступ к полезным ископаемым республики в обмен на «официальный пакт безопасности» в борьбе с М23 (повстанческая группировка, которая действует на востоке ДРК). После этого Вашингтон подключился к урегулированию конфликта между Конго и Руандой. В конце 2025 года стороны подписали мирное соглашение.
