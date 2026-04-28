В Конго создадут подразделение «охраны шахт» при поддержке США и ОАЭ

В феврале 2025 года президент Конго Феликс Чисекеди направил президенту США Дональду Трампу письмо, в котором предложил американцам доступ к полезным ископаемым республики в обмен на «официальный пакт безопасности» в борьбе с М23 (повстанческая группировка, которая действует на востоке ДРК). После этого Вашингтон подключился к урегулированию конфликта между Конго и Руандой. В конце 2025 года стороны подписали мирное соглашение.