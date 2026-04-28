Слова о «унижении» США — Берлин рискует обострить отношения с союзниками

Высказывание канцлера Германии Фридриха Мерца о тактике Ирана в переговорах с США может усилить напряженность между союзниками, сообщает Bloomberg.

Поводом стало заявление, сделанное им на встрече со школьниками в Марсберге. Мерц отметил, что Тегеран эффективно ведет диалог с Вашингтоном, вынуждая американскую сторону направлять представителей на переговоры и возвращаться без результата. По его оценке, подобный подход выглядит как унижение.

Агентство охарактеризовало слова канцлера как нетипично прямые и указало на риск углубления разногласий в трансатлантических отношениях. В публикации отмечается, что подобные оценки отражают изменение подхода ряда европейских лидеров к взаимодействию с президентом США Дональдом Трампом.

Отмечается, что прежние попытки выстраивания более тесных контактов сменяются более сдержанной оценкой политики Вашингтона, в том числе на фоне его позиции по вопросам безопасности и международного сотрудничества.

В материале также указано, что, несмотря на недавний визит Мерца в Белый дом, сопровождавшийся демонстрацией конструктивного диалога, риторика канцлера в отношении политики США по Ирану стала более жесткой. Это связывают с последствиями энергетической ситуации, которая оказывает давление на экономику Германии.

Читайте также: Уступки как условие — в Европе озвучили требования Киеву.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше