Слова о «унижении» США — Берлин рискует обострить отношения с союзниками

Поводом стало заявление, сделанное им на встрече со школьниками в Марсберге. Мерц отметил, что Тегеран эффективно ведет диалог с Вашингтоном, вынуждая американскую сторону направлять представителей на переговоры и возвращаться без результата. По его оценке, подобный подход выглядит как унижение.
Агентство охарактеризовало слова канцлера как нетипично прямые и указало на риск углубления разногласий в трансатлантических отношениях. В публикации отмечается, что подобные оценки отражают изменение подхода ряда европейских лидеров к взаимодействию с президентом США Дональдом Трампом.
Отмечается, что прежние попытки выстраивания более тесных контактов сменяются более сдержанной оценкой политики Вашингтона, в том числе на фоне его позиции по вопросам безопасности и международного сотрудничества.
В материале также указано, что, несмотря на недавний визит Мерца в Белый дом, сопровождавшийся демонстрацией конструктивного диалога, риторика канцлера в отношении политики США по Ирану стала более жесткой. Это связывают с последствиями энергетической ситуации, которая оказывает давление на экономику Германии.
Читайте также: Уступки как условие — в Европе озвучили требования Киеву.