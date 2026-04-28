Санду считает, что вхождение в состав Румынии позволит быстрее попасть в ЕС

ПАРИЖ, 28 апреля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду полагает, что вхождение ее страны в состав Румынии позволит Кишиневу быстрее оказаться в Евросоюзе.

Источник: Reuters

«Это позволило бы нам быстрее вступить в ЕС и могло бы нам помочь», — заявила в интервью газете Le Monde Санду, которая также имеет гражданство Румынии. В то же время она отметила, что «такое решение должно быть принято большинством граждан».

Говоря об альтернативных путях вступления в ЕС, Санду указала, что допускает присоединение страны к сообществу без непризнанного Приднестровья. «Это возможное решение», — сказала она.

Ранее посол России в Бухаресте Владимир Липаев в интервью ТАСС заявил, что идея объединения Молдавии с Румынией не находит поддержки у большинства населения бывшей союзной республики вопреки попыткам нынешних молдавских властей навязать такой «аншлюс».

После распада СССР Молдавия провозгласила независимость, однако политики соседней Румынии считают ее территорию частью своей страны и продвигают идею объединения. Бухарест поддерживает политические партии, которые агитируют за политику объединения с Кишиневом с молчаливого согласия молдавского правительства.

