КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Партия отчиталась о проделанной работе в сфере благоустройства за пять лет.
В Сосновоборске прошла площадка форума «Есть результат!» — «Инфраструктура, удобная и комфортная жизнь». Партия отчиталась о проделанной работе за пять лет. В начале мероприятия делегация посетила объекты, которые уже стали точками притяжения для жителей Сосновоборска: Аллея боевой и воинской славы, Площадь Юбилейная, Эко-парк «Белкин дом».
«Живу 25 лет в Сосновоборске, очень большие изменения. Настоящий подарок парк “Белкин дом”, не нужно ехать, ходим туда дышать свежим воздухом и набираться сил. Городская инфраструктура тоже меняется, в обновленных местах проводится много мероприятий. Город процветает, надеемся, что он будет еще краше», — сказала местная жительница Людмила Колосова.
В этом году благоустроят Площадь Матвеева. В планах — создание детской зоны, обустройство сухого фонтана, и формирование единой, безбарьерной среды.
«Сосновоборск выступил одним из первых участников проекта “Формирование комфортной городской среды”. За прошедшее время здесь поэтапно обновлены общественные пространства. Все они объединены в единый комплекс, обеспечивающий комфорт и разнообразие досуга для жителей всех возрастов», — отметил по итогам выездной части заседания региональный координатор проекта Единой России «Городская среда» Александр Новиков.
Итоги реализации партийного проекта «Городская среда» обсудили на круглом столе депутаты краевого парламента, руководители Сосновоборска, представители профильных министерств и ведомств, кто со своей стороны курировал благоустройство объектов в крае.
«Проект ФКГС — единственный федеральный проект, который стартовал в 2018 году и сохранил ключевые принципы реализации по сегодняшний день. Несмотря на сложные параметры бюджетов всех уровней, вопросам благоустройства и федерация, и край определяют приоритетное значение. За прошедшие годы нам удалось преобразовать территорию всего региона от Крайнего Севера до южных границ с республикой Тыва», — отметила замминистра строительства и ЖКХ края Ирина Котельникова.
«Наша задача была не просто создать объекты, а сделать их по-настоящему функциональными, эстетичными и привлекательными для жителей. Изначально некоторые относились к программе скептически, но, увидев реальные результаты у соседей, желание присоединиться росло. А когда появились первые обновлённые объекты, эффект почувствовали сами жители. Мы перешли от принципа “делаем проекты для людей” к принципу “делаем их вместе с людьми”. Это самый верный подход», — сказал Александр Новиков.
По решению Президента программа продлена до 2030 года. Новые парки, набережные, комфортные дворы появляются благодаря проекту «Единой России» «Формирование комфортной городской среды», который реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Только за пять лет в крае появилось 384 новых места для отдыха, благоустроили 541 двор. На благоустройство в крае инвестировано 8,9 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.
Проголосовать за объекты, которые благоустроят в 2027 году можно до 12 июня по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/home/?utm_source=cur24&utm_medium=mail.
Отметим, в Красноярском крае на 11 площадках в разных территориях подводят итоги пятилетней работы народной программы партии в здравоохранении, образовании, культуре, спорте, сельском хозяйстве, благоустройстве, ЖКХ. В её основу легло 40 тысяч предложений от жителей края.
Выездная работа завершится региональным форумом «Есть результат!», который пройдёт 29 апреля. По итогам обсуждения будут выработаны предложения в народную программу партии «Единая Россия» на следующие пять лет. Отправить свой наказ напрямую в партию может любой житель через сайт естьрезультат.рф.