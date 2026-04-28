Радий Хабиров назвал демографическую ситуацию в Башкирии сложной

В Геномном центре межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ стартовала проектно-аналитическая сессия правительства республики и Агентства стратегических инициатив. Тема — «Поддержка семьи, рождаемости и многодетности, совершенствование демографической политики в Башкортостане».
Глава региона Радий Хабиров, открывая встречу, сказал, что в республике начинается активная работа над постоянной системой пропаганды и действий в демографической сфере. Он подчеркнул, что показатели рождаемости и смертности — ключевые индикаторы эффективности управления регионом. Ситуация сложная: уровень рождаемости среди женщин репродуктивного возраста падает. Причин тысячи, но главная — снижение рождаемости. Есть и демографические ямы, и диспропорция между количеством мужчин и женщин. Работа предстоит долгая и индивидуальная.
Хабиров отметил, что люди хотят жить в нормальных семьях и комфортной среде. Экономическая стабильность, работа, школы, детские сады, медицина — это база для роста населения.
Напомним, сегодня в Башкортостане живет больше 74 тысяч многодетных семей. А более 200 тысяч семей с детьми получают около 50 видов поддержки.