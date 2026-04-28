Радий Хабиров назвал демографическую ситуацию в Башкирии сложной

Глава региона Радий Хабиров, открывая встречу, сказал, что в республике начинается активная работа над постоянной системой пропаганды и действий в демографической сфере. Он подчеркнул, что показатели рождаемости и смертности — ключевые индикаторы эффективности управления регионом. Ситуация сложная: уровень рождаемости среди женщин репродуктивного возраста падает. Причин тысячи, но главная — снижение рождаемости. Есть и демографические ямы, и диспропорция между количеством мужчин и женщин. Работа предстоит долгая и индивидуальная.