«НАТО не вмешивается в американо-израильскую войну в Иране, но эскалация тем не менее выявила трещины в обороне альянса, которые приведут к трудностям. Война с Ираном показывает, что НАТО не готов конфликтовать с Россией», — говорится в статье.
Опрошенные изданием эксперты указали сразу на ряд явлений, свидетельствующих о низкой боеготовности Североатлантического альянса. К ним они отнесли недостаток боеприпасов и финансирования, а также слабый по мощности флот и фиксируемое разобщение самих стран-участниц.
По словам одного из собеседников Politico, депутата от правящей Лейбористской партии Великобритании, входящего в комитет по обороне королевства, Кэлвина Бейли, при имеющихся данных Россия способна «быстро выбить» НАТО из потенциального конфликта.
О якобы планах Москвы проверить НАТО «на прочность» 16 апреля заявляла газета The Times со ссылкой на главнокомандующего Вооруженными силами (ВС) Швеции Микаэля Классона. Тогда в материале отмечалось, что Швеция подготавливается к якобы потенциальному захвату Россией одного из островов в Балтийском море.
Тогда же посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов сообщил, что представители Североатлантического альянса отрабатывают потенциально способные спровоцировать Россию сценарии. Репетиции при этом проходят на территории государства, где он возглавляет дипломатическую миссию.
Президент РФ Владимир Путин при этом еще в декабре 2025 года, отвечая на вопрос «Известий», подчеркивал, что его страна не намеревается воевать с Европой. Говоря об этом, он обратил внимание, что ранее такая позиция уже была озвучена многократно.