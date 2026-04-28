В Казахстане повысят стипендию болашаковцам: названы размеры в процентах

Он напомнил, что стипендия болашаковцам не повышалась уже более 15 лет.
«Однако инфляция растет по всему миру, и мы видим, что наши стипендиаты в некоторых случаях выезжают даже семьями. И в определенных странах стипендии не хватает. (…) Касательно повышения стипендии, вопрос находится в проработке, думаю, ясность по нему будет уже к следующему году. Стипендия варьируется от страны и от города. К примеру, в Нью-Йорке она высокая — примерно 2,2 тысячи долларов. В других штатах она ниже», — сказал Рахмет.
Он также сообщил, откуда именно планируется привлекать средства для повышения размера стипендий.
«Как один из вариантов, количество стипендий будет сокращено, и данную экономию направят на повышение размера стипендий», — отметил спикер.
Рахмет уточнил, что размер повышения будет варьироваться от 10% до 15%.