Участники совещания МО ШОС возложили цветы к Вечному огню в Бишкеке

В столице Киргизии министры обороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) почтили память павших воинов. Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов вместе с коллегами возложил цветы к Вечному огню на Площади Победы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Участники церемонии почтили минутой молчания память героев Великой Отечественной войны. После этого перед собравшимися торжественным маршем прошла рота Почётного караула. Площадь Победы в Бишкеке была открыта в 1985 году к 40-летию окончания войны, там установлена памятная стела в виде юрты.
Андрей Белоусов также провёл переговоры со своим коллегой из Таджикистана Эмомали Собирзодой. Министр обороны РФ заявил, что сотрудничество двух стран имеет большой потенциал и является ключевым фактором стабильности в Центральной Азии. Он отметил, что Москва помогает Душанбе оснащать армию и делится боевым опытом.
Глава военного ведомства Таджикистана поблагодарил российскую сторону за поддержку. Он подчеркнул, что двустороннее военное взаимодействие обладает огромными перспективами.
Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов встретился с заместителем министра обороны Ирана Талаи-Ником Резой. Они обсудили взаимоотношения между двумя странами.