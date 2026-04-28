Участники совещания МО ШОС возложили цветы к Вечному огню в Бишкеке

Белоусов с коллегами почтили память героев Великой Отечественной войны.

Источник: Комсомольская правда

В столице Киргизии министры обороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) почтили память павших воинов. Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов вместе с коллегами возложил цветы к Вечному огню на Площади Победы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Участники церемонии почтили минутой молчания память героев Великой Отечественной войны. После этого перед собравшимися торжественным маршем прошла рота Почётного караула. Площадь Победы в Бишкеке была открыта в 1985 году к 40-летию окончания войны, там установлена памятная стела в виде юрты.

Андрей Белоусов также провёл переговоры со своим коллегой из Таджикистана Эмомали Собирзодой. Министр обороны РФ заявил, что сотрудничество двух стран имеет большой потенциал и является ключевым фактором стабильности в Центральной Азии. Он отметил, что Москва помогает Душанбе оснащать армию и делится боевым опытом.

Глава военного ведомства Таджикистана поблагодарил российскую сторону за поддержку. Он подчеркнул, что двустороннее военное взаимодействие обладает огромными перспективами.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов встретился с заместителем министра обороны Ирана Талаи-Ником Резой. Они обсудили взаимоотношения между двумя странами.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше